Designan a Minerva Correa para la Alta Sala

Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván designó a la abogada Minerva Correa Hinojosa como integrante del Pleno del Órgano de Administración o Alta Sala del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Este nombramiento forma parte de la implementación de una reforma judicial que transformará el actual Consejo de la Judicatura en un nuevo Órgano Administrativo y Tribunal de Disciplina.

Correa Hinojosa, quien ya formaba parte del Consejo de la Judicatura durante la presente administración, asumirá el cargo por un periodo de seis años improrrogables. Solo podrá ser removida en casos de defunción, renuncia o ausencia definitiva, conforme a lo establecido en la Constitución estatal. La designación fue enviada directamente al Poder Judicial, y se espera que el Congreso del Estado designe mañana a Judith Ávila como otra integrante del órgano, mientras que restan tres nombramientos pendientes por parte del propio Poder Judicial.

Minerva Correa Hinojosa es una abogada con una amplia experiencia en temas de derechos humanos, prevención del delito y seguridad pública. Egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 2008, ha complementado su formación con diplomados en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Mujer (auspiciado por la OEA y la Comisión Interamericana de Mujeres), Liderazgo en el Leadership Institute de Arlington, Virginia; Seguridad y Participación Ciudadana, y Mediación.

Su carrera incluye roles destacados en el sector público y privado. Actualmente, se desempeña como regidora con licencia en el Ayuntamiento de Chihuahua. Anteriormente, fue asesora en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Trabajó en consultorías especializadas en prevención del delito y seguridad ciudadana en la Ciudad de México, y en la Procuraduría General de la República (PGR), donde diseñó estrategias de reclutamiento y selección de personal. En administraciones municipales de Chihuahua, coordinó áreas de atención ciudadana, gestiones sociales, audiencias públicas, y participó en comisiones contra la violencia intrafamiliar y comités de seguridad pública.

En 2019, Correa Hinojosa fue designada por el entonces gobernador Javier Corral Jurado como consejera del Consejo de la Judicatura, un cargo que ejerció con el respaldo de tres organizaciones de la sociedad civil, destacando su enfoque en la protección de los derechos de las mujeres y la seguridad ciudadana.