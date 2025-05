Desconoce Uber incidencia de conductores ‘piratas’

Chihuahua.- La empresa de transporte de plataforma Uber desconoce la incidencia de viajes fuera de la aplicación, los conocidos como "Uber pirata" y cuyos viajes son ofrecidos a través de las redes sociales e incluso hay conductores que hacen los ofrecimientos de persona a persona, situaciones que están fuera del alcance de la aplicación de transporte.

Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad para Uber en México, reconoció la incidencia de estos viajes que se dan tanto en Chihuahua como en diversas partes del país aunque no pueden ser rastreados debido a que no se utiliza a plataforma para realizar estos viajes y en consecuencia, no puede colaborarse con las autoridades cuando surge una situación de seguridad.

Abundó en que la plataforma no registra los viajes solicitados fuera de ella y por tanto, no puede aplicarse la cobertura del seguro ni garantizarse la seguridad de conductores y pasajeros debido a la falta de registro de esos movimientos, promocionado a través de redes sociales y que en muchas ocasiones, ya hay puntos fijos para estos traslados.

Cecilia Román reconoció la existencia de casos graves cometidos por o contra conductores de la plataforma pero cuando realizan la investigación, se dan cuenta que el servicio fue prestado fuera de la aplicación, por lo que hizo el llamado a usuarios y choferes para evitar caer en los engaños de las redes pues estarían exponiendo su integridad y posiblemente su vida.