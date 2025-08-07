Descartan riesgos para próximo regreso a clases

Chihuahua.- A poco menos de un mes de regresar al ciclo escolar en el nivel básico, no existen puntos rojos en el estado que pudieran poner en riesgo la vuelta a las aulas, sostuvo el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila.

Reconoció algunos problemas de seguridad en regiones como Guadalupe y Calvo y Ojinaga, pero se han mantenido en comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) y han descartado alguna situación de riesgo.

El funcionario estatal descartó la existencia de puntos rojos tanto para la llegada de los libros de texto, como el regreso a clases por los alumnos de educación básica.

Adelantó que estarán en coordinación con las autoridades de seguridad para estar pulsando el contexto tenerlas de las comunidades y saber si existen riesgo al aproximarse la fecha el inicio de clases.