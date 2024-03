Descartan presentar iniciativa para prohibir corridas de toros en el estado

Ciudad Juárez-Luego de que los ciudadanos de este estado se declararan a favor de las corridas de toros. El principal promotor de la consulta, el diputado morenista Benjamín Carrera indicó que desistirá en su intento de proponer la prohibición de las mismas ante el Congreso del Estado.

Esto pues de acuerdo con el legislador, va a “cumplir su palabra” y si la ciudadanía se pronunció a favor de la tauromaquia, respetará la decisión de la misma.

“Yo no lo niego, yo quería que se prohibieran las corridas de toros en Chihuahua, no se dio. La mayoría dijo que sigan las corridas y yo voy a honrar mi compromiso. Yo dije que si la gente votaba por que se prohibieran yo iba a meter una iniciativa de ley, pero la gente dijo que sigan. Yo voy a honrar mi palabra y no voy a presentar la iniciativa ante el Congreso”, expresó

Cabe recordar que de los 6 mil 510 encuestados, 3 mil 638 personas votaron a favor de que se siguieran realizando festejos taurinos. Equivalentes al 55 por ciento de todos quienes respondieron la encuesta. Asimismo, 3 mil 670 ciudadanos se manifestaron a favor de las novilladas y otros 3 mil 672 individuos hicieron lo propio en pro de las rejoneadas.

Cortesía | Instituto Estatal Electoral

De igual manera, fue de llamar poderosamente la atención que otras 3 mil 953 personas consideraron a la “más bella de todas las artes” como una expresión cultural que debe conservarse en el territorio estatal.

Pese al resultado, el miembro de la fracción guinda destacó que la consulta realizada le abre las puertas a que los interesados de la sociedad civil puedan exponer sus causas por el mismo medio para que entonces los órganos correspondientes tomen cartas en el asunto.

“Es la primera vez que se consulta una iniciativa de ley. Lo que si sacamos de ganancia es que las consultas públicas llegaron para quedarse. Ahora fueron los toros, pero a lo mejor mañana es otra cosa, quizás mañana es la Torre Centinela, o la deuda. Que se haga costumbre la consulta pública, eso le va ayudar mucho a la ciudadanía”, remató Carrera.