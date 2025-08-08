Chihuahua.- Los bienes asegurados a Aras no alcanzarán para pagar los montos de reparación del daño total a quienes acreditaron el perjuicio por su inversión hecha a la empresa de inversiones, aseguró el fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes.

El funcionario reconoció el trabajo de sus antecesores para crear un grupo especial de ministerios públicos, quienes han integrado las carpetas de investigación para poder darles seguimiento de manera adecuada a cada una de las denuncias.

Así mismo, destacó el aseguramiento de bienes de Aras con lo que estarán realizando los pagos de manera equitativa y proporcional a cada una de las personas que acreditó su derecho para la reparación del daño, trabajo que harán en conjunto con el juez liquidador del Poder Judicial del Estado.

Araiza Reyes dijo que no estarán engañando a la gente y se harán los pagos conforme se llegue al acuerdo con el juez liquidador y resaltó el aseguramiento de bienes en este caso a diferencia de otros similares.

El fiscal de Distrito Zona Centro agregó que la crítica para la lideresa del grupo de ministerios públicos, es por la existencia de intereses particulares, pero hizo el llamado a la población a no dejarse engañar y saber que estarán haciendo el pago del perjuicio de manera equitativa y no solo a unos cuantos representados por determinados abogados.