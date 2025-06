Descarta Canaco afectaciones a la economía por conflictos en Medio Oriente

Chihuahua.– Los conflictos en Medio Oriente y la reciente inclusión de Estados Unidos no han afectado a la economía y las finanzas de México, específicamente en Chihuahua, señaló Alejandro Lazzaroto Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Servytur Chihuahua.

Lazzaroto apuntó que un gran indicador de la economía mundial es el precio del petróleo y con los conflictos entre Irán e Israel: "no solo no subió, sino que hasta bajó y eso da esperanzas que no haya precios al alza en los insumos de las familias".

El presidente de la Canaco descartó la huida de inversiones al país y Chihuahua, sino que se mantienen a la expectativa del comportamiento financiero, sobre todo por la inflación presente en el país, situación que mantiene ocupado y preocupado al sector financiero.

El líder empresarial hizo el llamado a la población para que sigan consumiendo de manera responsable los productos del mercado y origen local, pues solo a través de las compras sobrevive la economía de Chihuahua.