Descarta Bonilla cambios en su gabinete

Chihuahua.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, descartó cambios en su gabinete a unos días que presente su Primer Informe de Gobierno, el próximo jueves 4 de septiembre en que habrá de desarrollarse una sesión solemne del Cabildo y se hará un evento social por la tarde.

Si bien no se tiene contemplado los cambios, el edil puntualizó que de manera constante los funcionarios están siendo evaluados respecto a su desempeño con miras al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

El Informe de Resultados se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre en una sesión solemne en punto de las 10:00 horas en el salón 12 de octubre del Palacio Municipal; por la tarde, en punto de las 6:00 de la tarde.

Sin notificar TEE de sentencia contra regidor

Bonilla Mendoza informó que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) no ha notificado sobre la resolución de sentencia contra el regidor por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Miguel Riggs Baeza, al ser encontrado como responsable por violencia política de género contra la síndica, Olivia Franco.

Dijo que tras ser notificados, se dará lectura a la misma y se podrá conocer en qué términos se envía la sentencia para proceder a aplicarla.

Apuntó en que más allá de la sentencia, se busca evitar la repetición de la conducta, sensibilizar en nuevas masculinidades y erradicar la violencia contra la mujer.