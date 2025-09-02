Desarma SSPE a policías de Namiquipa y Matachí

Chihuahua.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el desarme de las policías municipales de Namiquipa y Matachi durante la tarde de este martes, en un operativo implementado en la región noroeste a fin de combatir la creciente ola de violencia en esa zona.

La intervención, confirmada por la propia SSPE, se derivó de una revisión a las licencias colectivas de portación de armas de ambos municipios, encontrando graves irregularidades en la posesión y certificación de las mismas.

Durante la inspección, se descubrió que las corporaciones poseían más armamento del que correspondía a su personal activo y que numerosos agentes tenían vencidos sus exámenes de control y confianza, requisito indispensable para portar un arma de fuego.

Como resultado del operativo, un total de 60 armas de fuego fueron aseguradas y retiradas a los municipios para su resguardo en el depósito general de armamento de la SSPE en la ciudad de Chihuahua.

En Matachi fueron aseguradas 15 armas de fuego tras una revisión al total del arsenal, cuyo municipio cuenta con la licencia oficial colectiva No. 166; en Namiquipa, fueron retiradas 45 de las 75 armas con las que contaban los policías municipales.