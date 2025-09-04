Chihuahua.- La Subsecretaría de Despliegue Policial, desarmó a la Policía Municipal de Nonoava, tras detectar irregularidades en la acreditación y legalidad del porte de armas de fuego, en un operativo de revisión realizado durante miércoles.

Dentro de las irregularidades, se constató que los policías municipales no contaban con la debida acreditación para la impresión de sus credenciales de portación de armas, además de que no cumplían con los requisitos legales establecidos en la Licencia Oficial Colectiva. Asimismo, el inmueble no contaba con las medidas de seguridad adecuadas para el resguardo del armamento.

Ante esta situación, el personal del Departamento de Control de Armamento y Equipo, en coordinación con la Policía de Despliegue, procedió al retiro total del armamento, el cual fue puesto bajo resguardo de la SSPE hasta que la corporación subsane las observaciones.

En el municipio de Belisario Domínguez, también se llevó a cabo un pase de revista, donde fueron inspeccionados 8 elementos operativos y 11 armas de fuego, indicando que este cuerpo preventivo cuenta con un estado de fuerza en regla, con credenciales y acreditaciones vigentes, que cumple con los requisitos que marca la normatividad.

El personal del Departamento de Control de Armamento y Equipo de la Policía del Estado, reconoció los esfuerzos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para mantener la confiabilidad operativa y las disposiciones legales en materia de seguridad.