Derriban hombres armados cámaras de Plataforma Centinela en Guerrero

Chihuahua.– Sujetos armados tumbaron la estructura de la Plataforma Centinela al ingresar a la cabecera municipal de Guerrero, en hechos ocurridos durante las primeras horas de este martes, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE)

De acuerdo con autoridades, el reporte se recibió pasadas las 3:00 de la mañana, en el que se detallaba sobre la presencia de hombres armados quienes se encontraban dañando la estructura que soportan las cámaras de videovigilancia.

Tras el reporte, elementos de la dependencia estatal se trasladaron al lugar en donde se constató el derribe de la infraestructura, por lo que se inició el recorrido por la zona aledaña con el fin de lograr dar con los responsables, aunque el operativo no tuvo éxito.

Además, se iniciaron con los trabajos para liberar los carriles que había sido bloqueados por el derribo de la infraestructura, del que solo quedó un punto en pie.

Este caso forma parte de una serie de incidentes registrados en contra de la Plataforma Centinela, acumulando hasta el momento 29 eventos en 13 municipios del estado.