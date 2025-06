Chihuahua.- La gobernadora indígena en Tomochi, Marcelina Gómez, denunció la violencia política en razón de género de la que fue objeto el pasado octubre cuando funcionarios municipales de Guerrero intentaron destituirla del cargo por la fuerza.

El 13 de octubre, durante la reunión de la comunidad indígena, llegaron funcionarios municipales intentando imponer a una persona afín a la administración y sin ser parte de la etnia que elige a sus dirigentes previamente acordado y a través a través del voto directo en sus reuniones.

“Me llevo la sorpresa de que en lugar donde hacemos reuniones había mucha gente donde la señora que propondrían, pero no por la comunidad, la señora ya tiene mucha gente que no era del grupo indígena, sino pura gente del pueblo chabochi que no estaba en la comunidad”, recordó Marcelina.

Acusó también que en esa reunión, los funcionarios municipales la jalonearon, la estrujaron y le gritaron que no era nadie para poder dirigir al grupo, pues elegirían a Magdalena Banda como nueva gobernadora.

“Me sentí sola y desprotegida porque me gritaron y me dijeron que no era nada. No supimos porque me quitaron, pero creo que por política que traen entre ellos, porque yo soy Morena y ellos del PAN y del PRI”, sostuvo la denunciante.

Señala a los funcionarios municipales Pilar Lozano Galindo y Alonso Domínguez Escárcega de haberla maltratado; a la regidora de asuntos indígenas, Sandra Leticia Montoya Rascón; al presidente seccional de Tomochi, Heriberto Domínguez Acosta; así como al presidente municipal de Guerrero, Salvador Villa Domínguez, como responsables.

Marcelina Gómez precisó que apenas en abril sería la renovación de la gubernatura indígena con acuerdo y voto de los 150 integrantes de la comunidad, dejando a Irma Banda Álvarez, pero por imposición.

Por su parte, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de Morena en el Congreso del Estado, acusó que estos movimientos se dan por el interés económico derivado de las reformas constitucionales por la cual se permitirá que las comunidades indígenas accedan a un porcentaje del recurso municipal.