Chihuahua.- Ivón Salazar Morales, diputada del PRI, denunció las pésimas condiciones de la carretera que conduce de Aldama a Ojinaga.

“No sé qué les hicimos en Ojinaga y en Coyame y en Aldama, no sé por qué no se hace justicia a esa carretera, no hay acotamiento y con las condiciones actuales no hay para dónde hacerte en caso de algún incidente, no hay señal de teléfono, ya se trata de un riesgo que incluso pone en peligro la vida”, denunció la legisladora.

Añadió que se han presentado 14 puntos de acuerdo que tienen que ver con tramos carreteros federales y seis de ellos han sido sobre el mal estado de las vías.

Desde octubre de 2022 se solicitó una reunión con la Dirección General del Centro Chihuahua de la SICT, pero no ha habido respuesta.

“Cuando no son extorsiones, está incomunicada, no tenemos acotamiento ni mantenimiento, es un riesgo cada vez mayor transitar por ella”, insistió Salazar Morales, quien señaló a la federación como la responsable que no ha cumplido con la obra en esa vía.

Precisó que el tramo más peligroso se encuentra en el kilómetro 84, el lugar conocido como El Huérfano, en donde la atención debería ser prioritaria pues, aunque se trata de un tramo recto, es la parte más dañada de esa carretera que culmina en Ojinaga.

Salazar abundó en que este martes recorrió el tramo y se percató de la existencia de algunas personas realizando cambios de llantas, otros más varados por algún desperfecto producto de las malas condiciones de la vía.