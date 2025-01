Denuncian falta de comida y material hospitalario en IMSS Morelos

Chihuahua.– La comida y suministros que dan a los pacientes internados en el Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han escaseado al menos desde el último mes, así lo dio a conocer Raúl Estrada Gutiérrez, derechohabiente que tiene un mes en la espera de una operación de húmero debido a la falta de una placa.

El afectado dijo que está internado desde el pasado 20 de diciembre esperando una placa philos con el fin de restaurar el hueso que se rompió hace casi un mes, pero no han podido operarlo por la falta del material, según le dicen los médicos. Incluso, le han sugerido comprarla él mismo para acceder al procedimiento, cuyo costo puede alcanzar los 16 mil pesos.

De esta manera le aseguran reintegrarle la inversión una vez hecho el procedimiento, aunque reconoce no tener el capital para hacer la compra y tampoco desea hacerlo: "¿por qué voy a gastar yo si ellos tienen que darme el material para operarme?", cuestiona.

Raúl Estrada está internado en la sala 6 del segundo piso desde hace casi un mes, pero la ortopedista no le da esperanzas de que la operación sea rápida. Fue "subido a piso" porque buscaron el cambio desde el área de urgencias, donde esperó por cuatro días.

El material ortopédico no es el único que falta. "Antier ni vasos tenían para darnos el atole, los de la cocina se cooperaron para comprar vasos. Una vez en urgencias, que duré tres o cuatro días, nos dieron de cena una manzana y tres galletas marías porque no había más, no había alcanzado", aseguró.

Raúl Estrada Gutiérrez espera que sea ingresado al quirófano lo antes posible y reconoce que el dolor ya no es intenso, incluso, cree que el hueso ya soldó y por tanto no quedaría bien de su pierna.

El paciente puede llevar a cabo la espera en casa, pero si llegara el material, deberá reiniciar todo el proceso: ingresar a urgencias, someterse a la impresión de tomografías, exámenes y todos los exámenes previos a un operación.

El afectado pide a las autoridades del IMSS que realicen su trabajo y enfoque el presupuesto de la institución en las necesidades más urgentes de la población derechohabiente.