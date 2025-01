Denuncian derechohabientes del Issste Chihuahua fallas del elevador

Chihuahua.– Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que toman sus consultas médicas en la clínica de medicina familiar, ubicada en la calle Ahuehuete número 505 de esta capital, denunciaron las fallas desde hace meses en el elevador que da servicio al inmueble.

A través de una denuncia en grupos de comunicación digital, los pacientes denunciaron el paro en que se encuentra el elevador desde hace tres meses, dejando a las personas con discapacidad, de la tercera edad o con alguna enfermedad, en la vulnerabilidad e indefensión para poder acudir a sus citas sin mayor problema.

Al inicio de este nuevo año, los pacientes creyeron que las condiciones mejorarían, pero grande fue su sorpresa al percatarse del letrero que continúa en el bote de basura con la leyenda "Elevador descompuesto, utilizar la rampa". Los afectados destacaron la promoción del uso de la rampa durante la pandemia, pero no todos los derechohabientes pueden hacer uso de ella.

"Mis piernas ya no me responden, no sé por qué las autoridades de la clínica no hacen algo", dijo en tono molesto una maestra jubilada y de la tercera edad al tiempo que caminaba a paso lento hacia su consulta médica.

"¿Qué está pasando? Hace meses la clínica gozaba de una atención buena para sus derechohabientes, faltaban algunas medicinas, pero el servicio era bueno en general", dijo otra maestra mientras tomaba un descanso antes de seguir su camino cuesta arriba.

Según la información, las autoridades del Issste están enteradas de la situación, pero a 90 días de haber iniciado los desperfectos en el elevador, no se ha arreglado la situación.