Ciudad Juárez.– Habitantes de la colonia Santa Rosa denunciaron haber sufrido por tres meses bajos voltajes e incluso apagones, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actuara para resolver el problema, hasta que entregaron una carta exigiendo atención a su caso.

María del Carmen Gómez Vega, una de las lideresas de los vecinos, recordó que durante los meses de mayo, junio y julio padecieron intermitencias en el suministro eléctrico, acompañadas de promesas incumplidas sobre una rápida reconexión.

“Desde mayo hemos estado batallando. Lo reportábamos y siempre nos decían lo mismo: que en cuatro horas nos reconectaban. A veces sí venían, pero otras veces tardaban hasta 14 horas, hasta que nos cansamos y fuimos a exigir una solución”, expresó María del Carmen.

Antes de acudir directamente a las oficinas de la CFE con una carta firmada por más de 30 vecinos, buscaron apoyo del regidor Miguel Riggs Baeza, quien (según dijeron) dio una solución parcial al problema, ya que las fallas continuaron.

Ante la falta de una solución definitiva, se presentaron con el director de la zona sur de la paraestatal y decidieron también acudir a los medios de comunicación para visibilizar su situación. Fue entonces que, hace 24 horas, les instalaron un nuevo transformador en la zona.

De acuerdo con los habitantes, los problemas comenzaron tras la instalación de una fábrica de hielo a dos cuadras, lo que generó sobrecarga. Ahora esperan que con el nuevo transformador se logren erradicar las fallas, ya que, aunque no hubo pérdidas materiales considerables, sí se vieron obligados a realizar reparaciones menores en sus viviendas debido a los altibajos de energía.