Chihuahua.- Abogados de los afectados por el caso Aras, denunciaron la falta de voluntad de la Fiscalía General del Estado (FGE) por resolver el asunto a pesar de los acuerdos tomados para iniciar el pago a partir de los bienes incautados.

Felipe Acosta, abogado, externó la inconformidad de cada una de las victimas y la falta de los resultados en las mesas de trabajo hechas con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, así como con el titular de FGE, César Jáuregui Moreno.

“Delegó a gente para resolverlo y no lo entendió o no quiso hacerlo, queremos externar que no estamos de acuerdo”, precisó el abogado.

Por su parte, el abogado Mariano Cordero Burcoaga, acusó que antes de resolverse, el asunto se ha bloqueado y solo convocan a mesas de trabajo pero sin que se llegue al pago de la reparación, lo que prometieron sucedería en dos meses, sin embargo, ya van para tres.

Acusó que no se han cumplido con las condiciones fundamentales, no les han explicado cuántos bienes tienen incautados y cuáles son rescatables, por lo que se encuentran convocando a la resistencia civil.

Entre las acciones que estarán planteando, se encuentra la toma de dependencias, paro de casetas e iniciar huelgas de hambre.

Exigieron la solución pronta de su caso y el acercamiento con las autoridades , así como la detención de Armando Gutiérrez, ex CEO de Aras, quien fue ubicado con residencia en la ciudad de El Paso Texas.