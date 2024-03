Denuncia Morena intento de evitar reelección de diputados

Chihuahua.- El Instituto Estatal Electoral (IEE), el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y Gobierno del Estado fueron denunciados por intentar impedir la reelección de ocho diputados de Morena, acusó su coordinador Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

Estrada indicó que se alteraron los documentos de recepción mediante los cuales Adriana Terrazas Porras denunció por violencia política a la misma fracción. El documento señala en un principio que la recepción de la denuncia fue el pasado 19 de diciembre, pero con puño y letra se fechó como el 20, dando así una ventaja a la denunciante para la contestación.

Estrada Sotelo acusó que las tres instancias denunciadas se han coordinado al tratar de impedir la reelección de los legisladores morenistas. Si ellos fueran sentenciados por violencia política de género, no lograrían la candidatura para volver a ocupar una curul.

“No lo estoy diciendo como una ocurrencia. Hay una serie de actos que podemos demostrar de que el IEE, Tribunal Estatal, Palacio de Gobierno y parte de Congreso pretenden que ocho diputados de Morena no podamos ostentar una candidatura y lo afirmo porque no somos cómodos, que no nos callamos cuando estos estudios se arrojan”, dijo.