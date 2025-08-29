Chihuahua.- El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), efectuó la segunda edición de “Chihuahua Day” en la Ciudad de México, donde se demostró a líderes empresariales las ventajas competitivas de la entidad.

Durante las jornadas, las autoridades estatales indicaron que el estado se ha consolidado como un destino ideal para invertir, gracias a su liderazgo en sectores clave como la manufactura, innovación e inteligencia artificial y exportaciones.

El evento fue encabezado por Ulises Fernández Gamboa, titular de SIDE; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública; y Fausto Barraza, director general del Centro de Conciliación Laboral.

Los funcionarios expusieron ante las cámaras empresariales los ejes de innovación y desarrollo, así como un entorno laboral favorable y la seguridad pública que se tiene, lo que se ha traducido durante la actual administración en certidumbre jurídica y competitividad.

El foro reunió a más de 50 CEO´s y vicepresidentes de compañías pertenecientes a sectores automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, electrónicos, tecnológicos y energéticos.

Asimismo, la presencia de clústeres, cámaras empresariales y compañías chihuahuenses generó un espacio estratégico de vinculación y networking entre líderes estatales y nacionales.

Chihuahua Day se llevó a cabo por instrucción de la gobernadora Maru Campos, quien ha apostado por impulsar una política de acompañamiento cercano con las empresas, a fin de garantizar las condiciones que fortalezcan su crecimiento en beneficio de las y los chihuahuenses.