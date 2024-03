Democracia, amenazada por quienes no actúan para defenderla: Lorenzo Córdova

Chihuahua.- Tras presentar su ponencia “Retos y Desafíos de las Elecciones 2024”, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advierte que la democracia en México está en riesgo en dos frentes: quien busca terminar con ella, pero también quien no actúa para defenderla y detener el propósito.

Recibe en exclusiva a NetNoticias.mx y con gestos amables, pide perdón por entretenerse en diversas llamadas, toma asiento y comienza la grabación.

Córdova advierte que, mientras continúen los problemas estructurales como la violencia; la inseguridad; la desigualdad; la pobreza; la corrupción y su alimento, la impunidad; la democracia enfrentará los riesgos de fenecer, de desaparecer. Son estos ingredientes, el caldo de cultivo para quienes buscar desmantelar la democracia.

Pero un solo hombre no es suficiente para matar la democracia, asegura: necesita que los demás lo dejen actuar o incluso peor, lo respalden mientras le aplauden.

“Hoy está en riego de ser desmantelada (la democracia) por quien ha sido el principal beneficiario de la misma, es decir, quien hoy está en el primer piso quiere que ya no haya condiciones democráticas, evidentemente para mantenerse ahí: entonces yo sí creo que la democracia está viviendo un gran riesgo”, acota.

Firme, sostiene que a pesar de las profundas convicciones autoritarias de Andrés Manuel no es un peligro para México, recordando aquella campaña del lejano 2006. Al contrario: cuando se vive la democracia no hay miembros de la comunidad que puedan señalarse como tal. Hay visos de peligros y riesgos para la democracia, de una regresión autoritaria, pero siempre han estado presentes en México y en todo el mundo, antes y ahora.

Su activismo pareciera ponerlo como un candidato natural a la Presidencia de México pero asegura que _“de verdad no somos iguales”_. Descarta la posibilidad de crear un partido político que lo postule a la vuelta de seis años y aunque admite que hay quienes no pueden vivir sin una aspiración política o sin un cargo público, su realidad es defender la democracia desde la academia como lo hizo, lo hace y lo hará.

Deja salir una ligera sonrisa cuando se le pregunta sobre su aparente papel opositor ante la 4T. Aclara que su posición no es contra un partido o un Gobierno, sino que _“a toda postura autoritaria siempre van a encontrar en mí a un opositor porque soy un defensor de la democracia”_, situación que tiene muy bien definida y así de claro, se define como una gente de izquierda.

“Cuando otros andaban componiendo himnos del PRI, del PRI autoritario, yo crecía en el seno de una familia auténticamente de izquierda, cuyos valores y principios siempre he honrado, siempre he sido de una auténtica izquierda no como la que se comporta de manera antidemocrática y por cierto, siguiendo los cánones más severos, más adustos, más primigenios del neoliberalismo”, precisa.

Por cierto, el ex titular del INE, acusa que el presidente López Obrador tiene una visión profundamente trasnochada de la política y advierte en el mandatario federal el anhelo de un régimen autoritario.

Muestra de ello, argumenta, está sus decires acerca de su superioridad política y moral, por encima de la Ley, contraponiéndose a la teoría política planteada por Aristóteles hace 2 mil 500 años cuando hablada sobre las dos formas de ejercer el poder: el Gobierno de las Leyes y el Gobierno de los hombres. El filósofo se decantaba por el primer supuesto, anteponiendo las normas sobre el poder y no al contrario, pues sería la clara muestra del autoritarismo.

El semblante pierde un poco lo relajado cuando recuerda que desde Palacio Nacional se habla de dos tipos de democracia: la pura, moral e intachable que representa el régimen y la que es buscada por la oligarca, fifí y privilegiada. Lorenzo Córdova advierte que solo hay una y lo que se diga fuera, es muestra clara de autoritarismo y totalitarismo.

Mueve las manos como si el concepto de democracia pudiera palparlo y explica: se construye de manera colectiva a través del voto para elegir a quienes nos gobiernan y nos representan, pero el concepto abarca temas como la existencia de jueces independientes y defensores de la ciudadanía frente a los abusos del poder; o como la transparencia; o como la libertad de expresión sin ser perseguido por el sistema o sin que un periodista sea perseguido y exhibido en su información privada por realizar y presentar una investigación sobre corrupción desde el poder.

No desdeña la utilización clientelar de programas sociales para el condicionar el voto, tal como ha sucedido cuando gobernó el PAN, el PRI o el actual, aunque Lorenzo Córdova admite que jamás en la historia había sido tan intenso como en la 4T. Un presupuesto histórico en el tema de apoyos sociales, da la tentación de usarlos con fines políticos.

Aquí es cuando destaca la relevancia que tendrás las autoridades en materia electoral, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), lastimosamente desaparecida e inactiva pues en los últimos cinco años no hay actividad relevante que destacar.

Otro punto vulnerable para la jornada electoral y la democracia, es la posible intromisión del crimen organizado, ya sea para inhibir, condicionar o coaccionar el voto libre; la seguridad es responsabilidad de las autoridades de los tres niveles, asegura, y aunque los abrazos no son la solución, tampoco son los balazos. Se trata de hacer trabajos de inteligencia, de que hagan “su chamba”, pues México está en los ojos de sí mismo y de la comunidad internacional por los próximos comicios.

De la mano de la Fepade y los cuerpos de seguridad, habrá de estar Guadalupe Taddei y el INE. Aunque afortunadamente hay una criba de once consejeros para la toma de decisiones, lamenta el actual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al actuar contra le Ley: todas las direcciones y la Secretaría Ejecutiva deben ser propuestas por la presidencia del órgano electoral y designada por mayoría calificada del Consejo, pero se autorizó una excepcionalidad contra la norma al permitir que 13 de 18 unidades ténicas y direcciones ejecutivas tengan el solo consenso de la presidenta del INE.

“Preocupa que alguien haya tomado la agenda autoritaria”

Para el académico e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM) preocupa mucho, por un lado, _“que la candidata (Claudia Sheinbaum) haya hecho propias las propuestas que son del presidente y son claramente y marcan una agenda autoritaria”_, por otro, que tras las manifestaciones del pasado 18 de febrero, haya salido a calificar de farsantes e hipócritas a quienes acudieron a esa marcha.

Por ello, ironiza que Eugéne Ionesco –uno de los principales dramaturgos del teatro de lo absurdo- tendría basto material para crear una obra con lo sucedido: una candidata que sale a pedir el voto, de entrada, ya descalificó a la mitad de la población. Y aunque la vocera del movimiento intentó cambiar la declaración, acusando a los organizadores y al orador, la agresión contra los asistentes no se minimiza.

Prefiere no plantear el escenario donde Claudia Sheinbaum obtiene el triunfo pues hacerlo, “es quitarnos a los ciudadanos el derecho a decidir quien nos va a gobernar… yo creo que la agenda autoritaria está puesta y preocupa que hay quien la haga propia”, sentencia.

Para el proceso electoral, el académico de la UNAM destaca la necesidad de consensos promovidos desde el INE, sí por los consejeros, pero la responsabilidad recae más fuertemente en la presidencia, menciona.

“Ojalá estén a la altura del reto histórico, ojalá entiendan que la construcción de la confianza que hoy tienen, llevó muchísimo tiempo en edificar, la construcción de la confianza es indispensable para que el INE pueda realizar su trabajo”, recalcó Córdova Vianello.

Puntualiza que las decisiones que tome el órgano electoral, deben ser independientes, autónomas y de manera clara pues si existe la percepción que el INE está sesgado a favor de alguna fuerza política o algún Gobierno, la confianza se viene abajo y habrá problemas no solo para ese colegiado, sino para el país entero.

Hace gestos como si pudiera tomar el proyecto en sus manos: el siguiente Gobierno deberá tener cabida para todos y todas, que incluya la pluralidad y diversidad, privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos, desechando las imposiciones.

Lorenzo Córdova desea que el Gobierno representado por López Obrador –una mayoría fiel e incondicional en las cámaras que claudicó al papel de contrapesos y permitió la reactivación del resorte autoritario que caracterizó al presidencialismo autoritario- sea solo un hecho aislado y la siguiente administración, haya o no alternancia, garantice un gobierno democrático.

Chihuahua, asegura, por su historia de lucha contra el autoritarismo, su liderazgo en llevar a instancias internacionales la revisión de impugnaciones en elecciones y donde la alternancia es parte de lo ordinario, jugará un papel primordial.

Si bien no se caracteriza por su participación copiosa a las urnas, Lorenzo Córdova hace el llamado a los chihuahuenses a honrar ese legado histórico, apropiándose del proceso electoral, estando a la cabeza en la defensa de la democracia y evitando empeñar en manos de otros, los destinos del país, concluye.

