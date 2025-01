Chihuahua.- Activistas y usuarios de redes sociales, denunciaron el maltrato animal al que son sometidos algunos perros en la capital, debido a que en medio de la tormenta invernal por la que atraviesa la ciudad, hay gente que deja a sus mascotas amarradas y sin un lugar donde cubrirse aun y cuando las temperaturas bajaron hasta menos 3 grados centígrados la noche y madrugada de hoy.

En uno de los casos, denunciaron tener amarrados en un patio a dos canes, sin ningún tipo de protección bajo la caída de la nieve y con una temperatura inferior a los 2 grados bajo cero en la calle Monte Everest, de la colonia Quintas Carolinas, al norte de la capital, sin que las autoridades de Ecología municipal hayan atendido la denuncia.

Otra de las denuncias fur en calle Mina Valenciana, en la colonia Laderas de San Guillermo, zona limítrofe entre Chihuahua y Aquiles Serdán, donde se muestra un perro de tamaño mediano amarrado a una ventana, pero sin inigún tipo de protección ante la nieve acumulada el patio donde se encuentra. Las autoridades municipales tampoco llegaron.

En un tercer caso, se denunció a una persona que vive en calle Río Mendoza, en la colonia Riberas de Sacramento, de donde apenas unos días atrás rescatistas lograron la liberación de un can y la mañana de este viernes, ya tiene otro en la misma situación. Y como en los dos casos anteriores, la dependencia a cargo de Adriana Díaz Negrete "brillan por su ausencia", denunciaron los activistas.

"Es una problemática que tenemos de años, no te hablo de días o meses, son años en que cada que ingresa la temporada invernal e igual con el calor, miles de animales mueren ante la indiferencia de algunas autoridades porque los ciudadanos ya están acostumbrados a que la Dirección de Ecología no sanciona, no multa, ni siquiera han arrestado a alguien por maltrato animal, aunque sí tienen la facultad de hacerlo", dijo Marcela Cárdenas García, presidenta de la asociación Cat Family A.C.

Destacó la necesidad de multas económicas y de cárcel contra quienes maltratan animales, pues las sanciones verbales o mediante oficios adminsitrativos no ha mermado los delitos contra quienes no tienen voz, incluso acusó que la Dirección de Ecología ha regresado animales con sus violentadores, algo muy alejado de la función que deberían cumplir.

Recordó que Chihuahua es el estado con más animales en situación de calle y casos de maltrato y crueldad animal, derivado de las omisiones y falta de penas que inhiban la conducta criminal contra las mascotas. Con esto, México se posiciona en tercer lugar mundial en los mismos delitos, lo que refleja el poco interés en el tema por parte de las autoridades.