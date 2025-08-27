Chihuahua.- La noche de este martes, fueron decomisados tres taxis piratas en un operativo llevado a cabo en el Parque Industrial Las Américas y cuyo objetivo es frenar el uso de vehículos que prestan el servicio de transporte público sin contar con los permisos correspondientes.

El operativo fue llevado a cabo por la Subsecretaría de Transporte en la zona mencionada y se logró la detención de un Volkswagen Jetta 2017, Chevrolet Spark 2017 y un Suzuki 2018, mismos que fueron llevados al corralón.

Aparte del decomiso, se les impuso una sanción de 5 mil 567 pesos que serán sumados a los gastos de la grúa y la estancia en el corralón, según establece la Ley de Transporte del Estado.

Se exhorta a la ciudadanía reportar cualquier situación irregular que ponga en riesgo su seguridad al utilizar servicios de transporte a través del número de WhatsApp (614) 379 0561, o bien, para llamadas a la línea directa (614) 432 0333.