'Debería PRI enfocarse en crear un proyecto en lugar de criticar a Morena'

Chihuahua.– Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de los diputados de Morena, destacó el avance en la afiliación de ciudadanos a su partido político, superando ampliamente la meta establecida en Chihuahua, lo que ha generado críticas desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Entiendo a nuestros adversarios políticos que critican la afiliación al partido. A ellos siempre se les va alguien y con nosotros todos los días llega alguien. A mi parecer, se equivocan: se fijan demasiado en lo que hacemos en lugar de ver cómo levantan su militancia para que no se les siga yendo”, señaló Estrada.

Agregó que tanto el PRI como el PAN dedican más atención a lo que hace Morena que a construir un proyecto que evite la fuga de sus militantes.

El legislador subrayó que Morena realiza su proceso de afiliación casa por casa, tocando puertas, dialogando con las personas e invitándolas a sumarse de manera voluntaria. Recordó también que cualquier ciudadano puede cambiar de partido o decidir no pertenecer a ninguno.

Finalmente, afirmó que el PRI es el partido más desacreditado del país, con un nivel de rechazo de entre el 75 y el 80 por ciento de la población, por lo que recomendó a ese instituto político trabajar en la construcción de un proyecto sólido, pues aseguró que incluso Movimiento Ciudadano y el Partido Verde ya lo han superado.