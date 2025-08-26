Deberán meditar autoridades electorales por uso de acordeones

Chihuahua.- Las autoridades electorales deberán entrar en reflexión por el presunto uso de acordeones durante la jornada de elecciones de cargos a los poderes judiciales federal y local, aseguró la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto.

Lo anterior al ser cuestionada por la propuesta para anular las elecciones del pasado 01 de junio y que fue rechazada por mayoría de votos en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Calificó que ambas posturas contenían argumentos y razonamientos con buen sustento, por lo que ahora, deberán entrar en reflexión sobre el modelo de votación pues con la abundancia de candidaturas se presta para la utilización de estos documentos para tener en mente por quién emitir el sufragio.

Reconoció el trasfondo político en la utilización de los acordeones y la pretensión por anular las elecciones y recordó que en 2027 habrá nuevos comicios judiciales por lo que deberán, como autoridades, prever estas situaciones y atenderlas de manera puntual.

Durán Prieto reconoció que estas situaciones generan incertidumbre y dudas tanto en las autoridades electorales, así como en la población, aunque al final deberá respetarse y acatarse lo que diga la máxima autoridad respecto al proceso.