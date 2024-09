Cumple Santos dos semanas en el IMSS sin avances para su cirugía

Chihuahua.- Santos Iván Martínez Miranda tiene dos semanas internado en el Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta capital, sin que haya avances ni información respecto a la operación que necesita, denunció su madre Juana Miranda.

El joven de 33 años fue atropellado el sábado 7 de septiembre por la noche, cuando un vehículo lo arrolló en el cruce de las calles Río Nilo y Río Plúmbica de la colonia Riberas de Sacramento en la ciudad de Chihuahua. Fue atendido por los servicios de emergencia, aunque él tiene vagos recuerdos.

Según lo primero que comentó, es que un hombre manejaba el vehículo que lo impactó. Al momento de la declaración ministerial, se le informó que era la esposa del varón quien conducía el vehículo, pero los denunciantes no están seguros de esta versión, pues aseguran que el hombre se encontraba en estado de ebriedad.

Por tanto, la mujer fue detenida 20 horas y luego puesta en libertad. La motocicleta sufrió pérdida total y el vehículo está resguardado en el “corralón” y será liberado hasta que se concluya la investigación.

La primera noche, Santos fue internado para su inmediata atención en el Hospital Central, luego se le informó que tenía activo su servicio en el IMSS por lo que fue trasladado al Hospital Morelos.

Sin embargo, desde el domingo 8 de septiembre, no le han dado avances de su caso, asegura su madre. “Solo le han dicho que necesita una placa, en otra ocasión le dijeron que apenas la van a pedir; otra vez le dijeron que no la tenían y necesitaban pedirla, pero no le han avanzado nada”, dijo.

Santos tiene fracturado el fémur derecho, pierna que ya tenía sensible por otro accidente que sufrió cinco años atrás, por lo que temen una lenta e incluso nula recuperación por la falta de atención de los médicos del IMSS.

“Él no puede trabajar así bien, tiene dos hijos que mantener y ahora la esposa ni trabaja por estar cuidándolo, necesitamos que lo atiendan lo antes posible”, dijo la mamá.