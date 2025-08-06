Chihuahua.- En cumplimiento a diversas sentencias del Tribunal Estatal Electoral (TEE) el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua informó en un comunicado que reasignó magistraturas y cargos judiciales para garantizar el principio de paridad de género en el Poder Judicial.

Durante su 39ª Sesión Extraordinaria, el Consejo Estatal del IEE aprobó nuevas designaciones en distintas materias y distritos judiciales, luego de que el TEE detectara que en acuerdos anteriores, no se respetó la alternancia de género en favor de mujeres con mayor votación que algunos hombres electos.

Las resoluciones derivan de los expedientes JIN-210/2025, JIN-231/2025, JIN-249/2025, JIN-288/2025 y JIN-329/2025, y obligaron al IEE a realizar ajustes en las designaciones para los tribunales en materia civil, familiar, penal y laboral.

Nuevas magistraturas asignadas:

Materia Civil

Elvia Mariela Salvador Navejas.

Adriana Salcido Burrola.

Materia Familiar

Sara Julieta Muñoz Andrade.

Materia Penal

Laura Guadalupe Ocón Bailón.

Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez.

Además, se reasignaron cargos en los juzgados de primera instancia:

Materia Penal – Distrito Judicial Morelos

Diana Gabriela Méndez Corral.

Sofía Alejandra Martínez Rodríguez.

Perla Vianey Pérez Sánchez.

Materia Laboral – Distrito Judicial Bravos

Gloria Elizabeth Holguín Trejo.

Karen Paola de la Rosa Andazola.

En todos los casos, se instruyó a las asambleas distritales correspondientes a entregar las constancias de mayoría y validez a las nuevas titulares.