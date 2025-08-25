Convocan al Primer Encuentro de Agentes de Cultura Infantil

Chihuahua.- Este lunes fue presentada la convocatoria al Primer Encuentro de Agentes de Cultura Infantil, con el fin de fortalecer a quienes se dedican su trabajo y vocación para acercar la cultura a las infancias del estado.

Blanca Hernández, jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario y Espacios Específicos, dijo que, a través de este encuentro, se podrá dotar de mayores herramientas, conocer más experiencias, así como consolidar la gestión cultural entre artistas y promotores.

En este sentido, dijo que el encuentro se llevará de manera híbrida: del 12 al 14 de septiembre, serán los encuentros a través de la plataforma zoom; el día 20, se dará en encuentro de manera presencial con la presentación de un taller.

Durante las reuniones virtuales, se contará con una charla de introducción a Alas y Raíces y su funcionamiento; conferencia magistral por Susana Romo, especialista en el teatro para las primeras infancias; colaboración con Redes por la Infancia, y su trabajo con otras organizaciones a nivel mundial.

También se contará con el taller impartido por Natalia Cárdenas, especialista en primeras infancias y cuya temática será de arrullos; otro, será impartido por Andrés Carreño, destacado productor en puestas escénicas.

Guillermina Pérez Suárez, coordinadora Nacional de Alas y Raíces, destacó la importancia de este encuentro y reconoció el trabajo en favor de bebés, niñas, niños y adolescentes desde el ámbito cultural en Chihuahua, en donde se busca fortalecer a promotores, artistas, talleristas, narradores y a quienes están en el mundo de la cultura hacia las infancias.

“Que niñas y niños puedan ser participantes activos de estos procesos creativos que obviamente los adultos, como guías y acompañantes, ponen y detonan en cada una de sus propuestas”, indicó al tiempo que invitó a participar en este encuentro.