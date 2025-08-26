Convocan al Congreso Nacional de Mujeres en noviembre

Chihuahua.- Con el fin promover la innovación como motor fundamental de crecimiento del país y destacar el papel de la mujer como impulsora de la innovación, se llevará a cabo en Congreso Nacional y Festival de Mujeres la Ciudad de Chihuahua del 10 al 12 de noviembre.

Al encuentro se prevé la llegada de unas 300 empresarias en el país en donde compartirán su experiencia en el ámbito empresarial, en cuyas pláticas se ayudará a tomar soluciones para enfrentar los desafíos actuales en sus propios negocios.

El 10 de noviembre se llevará a cabo la Asamblea Nacional, en la que se presentará un informe y se realizarán exposiciones por parte de la presidencia y la representación directiva.

Para los dos días restantes, se llevarán a cabo exposiciones, charlas, talleres, conferencias de alto nivel y paneles de discusión sobre temas relevantes tanto para empresarias como para el público en general.

Este encuentro, que congrega a mujeres empresarias de todo el país, se espera que tenga un impacto muy positivo en Chihuahua, siendo una muestra del apoyo y la colaboración entre las mujeres en el ámbito empresarial.