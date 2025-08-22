Convocan al 54to Congreso Internacional Inmobiliario

Chihuahua.- Del 20 al 24 de octubre se llevará a cabo el 54 Congreso Internacional Inmobiliario por primera vez en el estado que contará con ponentes y expositores internacionales con el fin de informar sobre las nuevas tendencias en diversos temas del sector.

Gildardo Muñoz, coordinador del Congreso Internacional Inmobiliario, informó que este encuentro es coordinado por las diferentes zonas de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) para ofrecer oportunidades de negocio, desarrollo profesional y networking nacional e internacional.

El 20 de octubre se llevará a cabo en Ciudad Juárez un panel internacional con expositores como Charles Oppler, Ofelia Ulloa, José Manuel Solórzano, Waild Moussa, Álvaro Boyd, Carmen Chong y Farmin Kim Kim.

Para el martes 21 llegará a Chihuahua en donde se estarán tramitando las certificaciones para el sector; el miércoles 22, continuarán las actividades con un recorrido turístico por los atractivos de la capital; para jueves y viernes se llevará a cabo en el Centro de Convenciones con actividades diversas dirigidas al sector inmobiliario.

En las conferencias también se contará con la presencia de Ana María Salazar quien expondrá el impacto inmobiliario de la nueva estrategia de seguridad en Estados Unidos; por su parte, Katya Echazarreta, dará la plática “Un espacio sin límites”, siendo la primera mujer en llegar al espacio.

El evento tendrá un costo de 5 mil 500 pesos para tener acceso a todo lo incluido en el programa y costará 4 mil 500 pesos para los acompañantes.