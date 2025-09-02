Convoca Marcela Herrera a dejar fuera intereses particulares en el PJ

Chihuahua.- Durante la primera sesión extraordinaria del Pleno del Poder Judicial, la presidenta Marcela Herrera Sandoval, convocó a la unidad y dejar fuera los intereses particulares que cada uno de los nuevos integrantes trae consigo.

Durante la sesión en la que estuvo presente el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, también se recordó que esta incorporación representa la oportunidad de renovación y fortalecimiento institucional que se cumplirá con profesionalismo y altura de miras.

“Debemos trabajar hombro con hombro, con la convicción que solo desde la unidad se construye la fortaleza que la sociedad espera de cada uno de nosotros. La ciudadanía nos otorgó su confianza a través del sufragio que legitima nuestra labor”, sostuvo la presidenta durante su mensaje.

Abundó en que el encargo no representa un privilegio, sino una responsabilidad que les obliga a responder con entereza y ejercer con libertad y sin ataduras la justicia para la ciudadanía.

Herrera Sandoval sostuvo que deberán trabajar como un equipo sólido, coherente y comprometido en pro de Chihuahua pues, al romper el paradigma, se encuentran libres para la impartición de justicia desde sus habilidades, conocimiento y experiencia.