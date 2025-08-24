Cuauhtémoc.- Un conato de violencia entre personas privadas de la libertad se registró este domingo en el Centro Penitenciario Estatal No. 7, ubicado en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, durante el horario de visita, cuando en el área se encontraban cerca de 40 personas. La situación se originó a raíz de una discusión entre internos del Módulo 1 y Módulo 2 por el uso de una mesa con bancos.

De inmediato, el personal de custodia penitenciaria aplicó los protocolos de seguridad, retirando a los visitantes y ordenando el cierre de módulos para retornar a las personas privadas de la libertad a sus estancias.

En el operativo participaron elementos de Custodia Penitenciaria, Despliegue Policial, Estado Mayor (Fuerza Especial SWAT), así como agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades informaron que el evento fue controlado en su totalidad sin que se registraran personas lesionadas, ni entre la población penitenciaria ni entre los visitantes.

Actualmente, la situación se encuentra bajo control y sin riesgos adicionales para el orden interno del centro penitenciario.