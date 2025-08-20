Continuarán las lluvias en el estado, advierte Protección Civil

Chihuahua.– La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que se mantendrán las lluvias en el estado durante hoy y mañana, con un ambiente de caluroso a muy caluroso por la tarde y temperaturas frescas en la zona serrana.

Las precipitaciones serán de dispersas a moderadas con chubascos, de 5.1 a 25 milímetros (mm), en partes de las zonas oeste y suroeste, así como de aisladas a dispersas, de 2.1 a 5 mm, en las regiones norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste.

Dichas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, de acuerdo con la CEPC.

En cuanto a los vientos, se esperan ráfagas de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), que podrían superar los 45 km/h en el norte, sur y sureste de la entidad, así como los 35 km/h en el noroeste, oeste, suroeste, centro y noreste.

Para el jueves 21 se pronostican lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en municipios como San Francisco de Borja, Meoqui, Delicias, Saucillo y La Cruz; serán de aisladas a dispersas en localidades como Matachí, Temósachic, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Bocoyna, Carichí, Nonoava y Cusihuiriachi.

Similares condiciones se presentarán en Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Julimes, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Parral, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Se esperan vientos de 5 a 15 km/h, que podrían superar los 35 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Madera, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Rosales, Julimes, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Allende, Jiménez y Camargo.

Las temperaturas esperadas para hoy son (máx/min °C): Chihuahua 31/20, Juárez 33/24, Janos 32/20, Madera 25/12, Temósachic 27/10, Cuauhtémoc 25/15, Ojinaga 36/26, Delicias 33/21, Camargo 32/21, Jiménez 32/21, Parral 28/17, Creel 23/11, Chínipas 37/23, Guachochi 23/11 y El Vergel 22/8.