Continúa investigación de muerte de Danna como feminicidio

Chihuahua.- La investigación del asesinato de Danna Muñoz seguirá la línea del feminicidio, informó la fiscal Especial de Mujeres, Wendy Chávez Villanueva, al informar la cronología de los hechos en que se tuvo el reporte de desaparición de la joven.

La funcionaria recordó que el primer acercamiento se tuvo alrededor de las 8:30 de la noche del domingo, cuando una mujer con identidad reservada, denunciaba una posible privación ilegal de la libertad tanta de ella y de Danna.

Tras ello, se inició la documentación de la información con la práctica de un informe médico de la denunciante, aunado a las investigaciones en torno al domicilio señalado en donde sucedieron los hechos.

El lunes 18, alrededor de las 11:50 de la mañana, familiares de Danna interpusieron el reporte de desaparición y es cuando se proporcionan más datos que, durante el domingo, habían estado buscando en los entornos cercanos de la joven para poder tener claridad sobre el paradero de la joven.

Inmediatamente, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizó labores alrededor de la vivienda hasta las 6:00 de la tarde del lunes, como fueron entrevistas y la individualización del domicilio.

Tras el recabo de datos, fue solicitada la orden de cateo alrededor de las 8:30 de la noche en el buzón de peticiones del Tribunal de Justicia, concedida alrededor de la 1:00 de la mañana del martes, lo que implicó el ingreso del personal pericial a la vivienda.

Luego se llevó el recabo de material pericial y se encontró el cuerpo de la joven que posteriormente se comprobó la identidad de Danna, cuyo estudio médico forense concluyó alrededor de las 10:00 de la mañana del martes.

También se determinó que la causa de la muerte fue dolosa consecutiva a un choque hipovolémico por heridas punzo cortantes, fallecimiento que habría sucedido entre 36 y 38 horas antes de la práctica de la necropsia, es decir, las 6:00 de la mañana del 17 de agosto.

Por estas conclusiones, se determinó pasar el caso de la unidad de personas desaparecidas a investigación por feminicidio para el seguimiento del caso, en donde se mantendrá de esta forma.