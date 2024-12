Continúa diálogo sobre aumento al ISN con empresarios: Hacienda

Ciudad Juárez.- Tras la oposición del sector empresarial en Juárez al incremento del 4 por ciento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el secretario de Hacienda, José Granillo Vázquez informó que continúan en pláticas con los organismos empresariales.

El objetivo es destinar los recursos que se recauden a infraestructura público-productiva, como la ampliación de los puentes fronterizos, mejoramiento de acceso a zonas industriales, entre otros proyectos que serían definidos por los mismos empresarios.

"Estamos platicando con todos los organismos empresariales, tanto de Ciudad Juárez como de la ciudad de Chihuahua, les hemos estado planteando el esquema de cómo funcionaría, sin embargo, no es una imposición de ninguna manera, es un asunto que queremos encontrar un consenso con todos los organismos, por supuesto que lo queremos es mejorar las condiciones de infraestructura", declaró el funcionario.

En el caso de no ser aprobado por el Congreso del Estado, no habría mayor problema, ya que no esta incluído en el presupuesto estatal.

En cuanto al señalamiento de que los empresarios incluso analizan un amparo contra el impuesto, dijo que están completamente en su derecho.