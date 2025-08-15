Contabiliza Chihuahua 21 muertes por rickettsiosis en lo que va del año

Chihuahua.– El estado de Chihuahua contabiliza 21 muertes por rickettsiosis hasta el corte el pasado lunes, casi la mitad del total de 51 casos confirmados, de acuerdo a los datos emitidos por la Secretaría de Salud, en el que precisó la disminución de fallecimientos y pacientes respecto el año pasado.

El municipio con más casos de esta enfermedad es la capital del estado, con 26 pacientes, le sigue Ciudad Juárez con 21 y Meoqui con 4. En el caso de las defunciones, la capital del estado también registra la mayor cantidad con 9, seguido por Juárez con ocho y Meoqui con uno.

Del total de las defunciones, seis se presentaron en el rango entre 5 y 14 años; seguido por quienes contaban entre 25 y 44 años con cinco muertes; luego están entre 15 y 24 años y de 45 a 64 con 4 fallecimientos, respectivamente; y de 1 a 4 años y de 65 años y más con 1 caso cada uno.

Los rangos de edad con más casos son entre 5 y 14 años con 19 casos, seguido por el de 25 a 44 años con 12 pacientes, de 45 a 64 años con 7 casos, de 1 a 4 años y de 15 a 24 años con 6 casos respectivamente, y de 65 y más con 1 paciente.

Según los datos de la dependencia estatal, el año pasado a la misma fecha se contabilizaban 58 casos y 31 defunciones, es decir, durante 2025 se ha logrado una disminución del 12.1 por ciento.