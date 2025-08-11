Construirá el Poder Judicial del Estado búnker de seguridad con IA

Chihuahua.- El Poder Judicial del Estado (PJE) lanzó la convocatoria pública para la adquisición, instalación y puesta a punto del espacio seguro de información protegido con Inteligencia Artificial (IA) de acuerdo al decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el sábado.

El sistema consiste en un sistema de administración de la solución sitio seguro, servidor con capacidad de albergar los sistemas de respaldo y recuperación, software de respaldo y recuperación, así como los servidores necesarios para correr software de inteligencia artificial y análisis de respaldos.

Para participar en esta convocatoria, el costo de la participación asciende a 15 Unidades de Medida de Actualización (UMA) diarios, es decir, mil 697 pesos y 10 centavos no reembolsables y son posibilidad de obtener comprobante fiscal.

Este lunes se llevó a cabo la visita del sitio, como primer paso que marca la convocatoria; para este miércoles en punto de las 11:00 de la mañana, se llevará a cabo la junta de aclaraciones de las bases; para el 21 de agosto se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de las propuestas y ese mismo día, se dirá la fecha en que se emita el fallo.

Entre los requisitos, también deberá comprobarse el Estado de Situación Financiera cuando menos al 31 de diciembre del año pasado, donde se acredite un capital mínimo de 3 millones 825 mil pesos y firmado por el contador que emitió el documento.