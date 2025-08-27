Chihuahua.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG), llevó a cabo una reunión del Programa de Vinculación con el objetivo de consolidar un Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) en la institución.

En la sesión participaron directivos del Tecnológico y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), quienes conocieron la operación actual del plantel, identificaron áreas de apoyo y colaboración, y avanzaron en el fortalecimiento del CTT.

Entre los asistentes estuvieron el director del ITSNCG, Jesús Peña Galaz; Mauricio Robles Salomón, director de Grupo ROSA Automatización y presidente del Clúster de Automatización de Chihuahua; así como José Alberto Fuentes Gutiérrez y Adriana Orozco Mireles, representantes de Canacintra.

Robles Salomón destacó la importancia de mantener a las y los estudiantes capacitados en las demandas actuales de la industria, además de cerrar la brecha existente entre el sector productivo y las instituciones educativas. También subrayó la necesidad de fortalecer el desarrollo de habilidades blandas, como inteligencia emocional e interacción social, que resultan indispensables en la inserción laboral para comunicarse, trabajar en equipo y resolver problemas de manera efectiva.

Posterior a la reunión, se realizó un recorrido por las instalaciones del ITSNCG y se impartió la charla “Lo que buscamos las empresas de los recién egresados”, orientada a guiar al alumnado en la redirección de sus esfuerzos académicos y personales hacia un futuro más prometedor.

Como parte de la estrategia de vinculación, Grupo ROSA realizó la donación de material para talleres e insumos destinados a las prácticas de las y los estudiantes del Tecnológico, con el fin de reforzar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de competencias técnicas.

Peña Galaz resaltó que, a través de estas acciones, la institución reafirma su compromiso con la formación integral de los alumnos, así como con la vinculación estratégica con los sectores productivos de la región.