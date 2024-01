Conoce la convocatoria Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica

Chihuahua, Chih. A 21 de enero de 2024.- Con el objetivo de reconocer a las y los alumnos por su alto desempeño escolar, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a los estudiantes de primaria, secundaria y universidad que cuenten con un promedio de 95 a 100 a ser parte del programa “Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica”.

Los estudiantes que pueden participar serán aquellos que cursen la primaria (a partir de segundo grado a sexto grado), de nivel secundaria (de primer a tercer grado) o nivel superior (de segundo hasta penúltimo cuatrimestre o semestre).

Para poder registrarse será necesario presentar la documentación completa, en original y copia legible:

• Acta de nacimiento.

• Clave Única de Registro de Población (CURP) con QR.

• Boleta oficial de calificaciones del ciclo, cuatrimestre o semestre inmediato anterior, con promedio mínimo de 95 en escala de 100 (NO KARDEX).

• Comprobante de domicilio en el municipio de Chihuahua (luz, gas o agua con vigencia a partir del mes de octubre del 2023 a la fecha).

• Constancia de estudios vigente del ciclo escolar 2023 – 2024. (NO HORARIOS, NO PAPELETAS DE INSCRIPCIÓN).

• Para los solicitantes de nivel superior deberá contener nombre del alumno, matricula, carrera que se encuentra cursando, promedio del semestre o cuatrimestre inmediato anterior, semestre o cuatrimestre cursando, así como el total de semestres o cuatrimestres correspondientes a la carrera.

• Estudio socioeconómico. Si el registro es de manera presencial, será capturado en el centro de recepción; en el caso del registro digital, será capturado por el solicitante a través de la página web (numeral III. Inciso a)

• Identificación Oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral con domicilio en el municipio de Chihuahua o carta de identidad expedida por la autoridad municipal

• Únicamente se aceptará carta identidad expedida por el Municipio de Chihuahua para solicitudes de nivel Superior

En caso de que la persona solicitante sea menor de edad; su padre, madre o tutor deberá presentar además la siguiente documentación:

• Identificación Oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral con domicilio en el municipio de Chihuahua.

• Clave Única de Registro de Población (CURP) con QR



En los casos en que la madre o padre, abuelo o tutor sea de origen extranjero pero que se encuentre residiendo dentro del municipio de Chihuahua, deberán presentar documental que acredite la residencia permanente, adjuntando la carta identidad, expedida por la autoridad municipal competente.

El registro se deberá realizar de manera presencial del 06 al 09 de febrero de 2024 en los 10 centros de recepción o a través de la plataforma digital https://beneficiarios.mpiochih.gob.mx/, las personas solicitantes de la zona rural podrán realizar su registro en el periodo del 29 de enero al 13 de febrero de 2024 en los Centros de recepción de cada comunidad de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

Para conocer la convocatoria completa y los centros de recepción ingresa a la página.

Más información comunicarse al Departamento de Fomento Educativo de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación al teléfono 072 extensiones 6513, 6520 y 6566, o acudir a nuestras instalaciones ubicadas en la calle Ojinaga y Tercera número 300, colonia Centro