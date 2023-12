Conmemora Geo Zapata Día Internacional del Migrante con conferencia

Chihuahua.– La tarde de hoy tuvo lugar en el Congreso del Estado la conferencia “Movilidad Humana en Chihuahua: Retos y Oportunidades” en el marco de la Conmemoración del Día Internacional del Migrante.

Se tocaron diversos aspectos de la situación migratoria, desde los factores económicos y la falta de oportunidades que representan una motivación importante para la migración, junto a la vulnerabilidad creada por situaciones de creciente violencia.

La diputada Georgina Zapata señaló que no todas las personas desean o pueden migrar, incluso cuando no existen barreras legales. México ha estado en el centro de los procesos migratorios, primero como país expulsor y hoy como receptor, con un flujo creciente de migrantes que, si bien tienen como destino Estados Unidos, permanecen en nuestro país debido a que no pueden cruzar la frontera norte.

Los migrantes suelen ser jóvenes, con una alta proporción de niñas, niños y adolescentes, y una participación de mujeres en aumento.

Se estableció el acuerdo de seguir trabajando con un firme compromiso de incrementar el bienestar y protección de las personas migrantes que cruzan por nuestro territorio.