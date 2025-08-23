Conformará PAN agenda legislativa con requerimientos ciudadanos

Chihuahua.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) conformará la agenda legislativa del siguiente periodo ordinario con los requerimientos ciudadanos que han recogido tras las visitas hechas a sus respectivas zonas y distritos durante el tiempo de periodo permanente.

Durante la reunión plenaria de los integrantes de las y los legisladores azules con la presidenta local, Daniela Álvarez Hernández, recordó que el blanquiazul seguirá trabajando en favor de la vida y la familia, así como la garantía de la economía de los hogares en la entidad.

También se mantendrán impulsando la agenda a favor de las mujeres y de las juventudes en la entidad, con representantes tanto en el Congreso del Estado como en la Cámara de Diputados, trabajando coordinadamente para impulsar la agenda social.

Por su parte, el subcoordinador de los diputados del PAN, Saúl Mireles Corral, aseguró que, durante estos tres meses de periodo permanente, cada una de las y los diputados ha regresado a sus respectivas zonas y distritos con el fin de escuchar a la ciudadanía y poder transformar sus demandas en propuestas para la agenda legislativa de septiembre a diciembre.

Sostuvo que cada integrante de la bancada trae una radiografía muy clara de lo que requiere su respectivo municipio y estarán impulsando desde el GPPAN en el Poder Legislativo.

“Debemos salir coordinados y hacer frente a esos reclamos ciudadanos. Durante estos tres meses hemos visitado distritos y recogiendo inquietudes, hay un ejercicio permanente y que nos sirve de retroalimentación y actualizarnos en lo que se requiere”, sostuvo.