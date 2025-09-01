Confirmó Tepjf el 92.04% de sentencias impugnadas del TEE

Chihuahua.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó el 92.04 por ciento de las sentencias impugnadas del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE), es decir, en 81 de 88 de los medios presentados se le dio la razón al órgano colegiado.

De acuerdo con los datos, en dos sentencias dictadas por los tribunales federales resolvieron modificar parcialmente la sentencia del tribunal local; mientras que en cinco sentencias revocaron la resolución del tribunal local.

Con fecha del 28 de agosto, tanto Sala Guadalajara como Sala Superior del Tepjf, terminaron por resolver los 88 medios de impugnación promovidos en contra de las sentencias del Tribunal de Chihuahua.

Durante el Proceso Electoral Extraordinario, se presentaron 192 escritos de medios de impugnación en contra de los resultados de las votaciones del pasado 01 de junio, en las que se eligieron a 270 juzgadores y 35 magistraturas, mismos que fueron resueltos por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral con fecha límite del 31 de julio.

A partir del 1 de julio, se contabilizaron 88 medios de impugnación promovidos en contra de las sentencias votadas por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Dichos medios, fueron resueltos tanto por Sala Guadalajara, en el caso de los juzgados, y por Sala Superior, en el caso de magistraturas, confirmando 81 sentencias locales.