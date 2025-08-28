Confirma TEPJF paridad sustantiva en Chihuahua

Chihuahua.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió este jueves más de 20 impugnaciones relacionadas con la integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, confirmando la composición final: 21 mujeres y 9 hombres ocuparán las magistraturas, en cumplimiento del principio de paridad sustantiva.

Inicialmente, se contemplaba una distribución equitativa de 15 hombres y 15 mujeres, pero tras una serie de impugnaciones, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) revocó cinco nombramientos masculinos al detectar que sus contrapartes femeninas habían obtenido mayor puntaje en el proceso de selección.

Los magistrados afectados fueron Héctor Villasana y Jesús David Flores (penal), Javier Alberto Torres (familiar), y Roberto Fuentes y Saúl Rodríguez (civil). En su lugar, el Instituto Estatal Electoral (IEE) nombró a Laura Guadalupe Ocón Bailón, Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, Sara Julieta Muñoz Andrade, Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola.

Los ex candidatos Roberto Fuentes y Saúl Rodríguez impugnaron la decisión ante el TEPJF, alegando vulneración de sus derechos político-electorales. Sin embargo, el tribunal desechó el recurso al considerar que la paridad no debe aplicarse de forma matemática, sino con enfoque sustantivo que favorezca a quienes obtuvieron mayor mérito.

La nueva composición del TSJ incluye 14 magistraturas penales, 11 civiles y 5 familiares. Entre los nombres destacados están Claudia Cristina Campos Núñez, Gerardo Javier Acosta Barrera, Marcela Herrera Sandoval (presidenta virtual del Poder Judicial), Yamil Athie Gómez y Diana Margarita Félix Sierra.

El Tribunal de Disciplina Judicial, antes Consejo de la Judicatura, no sufrió modificaciones. La toma de protesta está prevista para el 1 de septiembre, marcando un hito en la representación femenina en el sistema judicial estatal.