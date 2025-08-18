Chihuahua.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), informa que el evento de la cantante Shakira que se llevó a cabo ayer por la noche, y que aglomeró aproximadamente 30 mil asistentes, transcurrió con tranquilidad y sin incidentes.

Para el operativo de seguridad implementando por parte de la corporación capitalina, se instaló un dispositivo de seguridad que incluyó 210 elementos de policía y bomberos para resguardar el recinto junto a policías de otras corporaciones, coordinando dichas acciones con el Centro de Mando Móvil, C4, y un dron de la Unidad de Operaciones Aéreas.

Los elementos se apoyaron con 23 unidades para sus recorridos estratégicos en las inmediaciones del inmueble e hicieron recorridos y vigilancia en puntos fijos para garantizar la paz, el orden y la tranquilidad.

Los agentes cubrieron su turno desde las 5:00 de la tarde hasta pasada la medianoche, periodo que abarca mucho antes de iniciar el concierto, hasta que el sitio del escenario fue desocupado por los fans de Shakira.

Compartir:
Tal vez te interese
Multas por no portar engomado ecológico ya aplican en Juárez
NetTV Multas por no portar engomado ecológico ya aplican en Juárez
Impulsa SEP carreras técnicas del futuro con nuevo modelo educativo
Nacional Impulsa SEP carreras técnicas del futuro con nuevo modelo educativo
Publicidad
Enlaces patrocinados