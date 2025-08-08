Chihuahua.- Con el fin de fomentar el respeto por parte de los automovilista hacia los cajones azules, destinado a personas con disoacaidad, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común puso en marcha una campaña para identificar estos espacios.

La campaña se lleva a cabo con la Subsecretaría de Movilidad en la que también se busca la identificación de estos espacios para garantizar una movilidad adecuada y facilitar el acceso a edificios públicos o establecimientos en el primer cuadro de la ciudad a este sector de la población.

Una multa por estacionarse en cajones azules tiene un costo superior a los 8 mil pesos, por lo que se hace la invitación a la empatía para personas con discapacidad, así como a la correcta utilización de las placas cuando no se viaja con la persona beneficiaria

Tras pintar algunos cajones azules del Centro Histórico, se llevó a cabo una jornada de volanteo en cruceros del centro de la ciudad, con el fin de reforzar entre la ciudadanía la importancia de respetar los cajones azules en todos los espacios públicos y privados.