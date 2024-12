‘Cometió exalcalde de Ojinaga violencia de género’, dice Tribunal

Chihuahua.- La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó la sentencia contra Andrés Ramos de Anda, expresidente municipal de Ojinaga, al encontrarlo culpable de cometer violencia política en razón de género contra la exdiputada, Ivón Salazar Morales, quien interpuso la demanda.

En su ponencia, los magistrados de la Sala Guadalajara recordaron las frases por las cuales se le acusó al exedil, mismas que externó contra la exlegisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como “no quería ver a esa pinche vieja en sus eventos”, “que ella no iba a estar presente y que no iba a hablar en ningún evento, porque no quería que estuviera”.

Esas y frases similares, argumentó el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en su sentencia, buscan dañar a la parte demandante e impedir su presencia en eventos frente a la ciudadanía, lo que imposibilita a las mujeres desempeñar su cargo público en condiciones de igualdad, otorgándoles un lugar secundario en el que se invisibilizan los logros y acciones en el cargo que desempeñan y por ende, constituye violencia política en razón de género.

Las medidas de reparación para que la diputada reciba atención psicológica, el ofrecimiento de una disculpa pública por parte de Andrés Ramos de Anda; la realización de cursos en materia de derechos humanos y género, así como el acudir a grupos de reflexión para hombres que ejercen violencia.

La inscripción del anterior presidente municipal en el Registro Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por periodo de doscientos cuarenta días.