Chihuahua,. Productores locales han logrado comercializar 200 mil toneladas de frijol en los siete meses que llevan instalados en la Plaza del Ángel de la ciudad de Chihuahua, como una forma de trabajar por la supervivencia del campo chihuahuense y apoyar a las familias locales en su economía.

Jesús Emiliano García, presidente de la Unión Campesina Democrática (UCD), agradeció la respuesta de la población capitalina cuya estimación es de unas 50 mil personas que cada quince días acuden por su despensa o parte de ella.

Reconoció que no pueden dar abasto al total del consumo de frijol en la entidad, estimado en 30 mil toneladas, pero sí han logrado acceder al mercado con precios bajos para apoyo de las familias afectadas por el incremento general de los precios de los insumos.

Dijo que mantienen el precio del frijol en 30 pesos para lograr un margen de ganancia para el productor, pero también para que las familias puedan asegurar un alimento rico en nutrientes y no se exceda en los ingresos de cada hogar.

El líder agrícola también dijo que han logrado comercialización de 10 toneladas de chiles secos provenientes desde Buenaventura, 20 toneladas de chicle chilaca oriundos desde Rosales, así como pepino, tomtatillo y cebolla de diversos productores de la zona centro sur de la entidad.

También han logrado un convenio con una empresa chica de cacahuates, del municipio de Julimes, con el fin de apoyarles en su emprendimiento y que las familias chihuahuenses conozcan lo que se produce en el estado.

Adelantó que, del 7 al 17 de septiembre, estarán ubicados en la calle Aldama y 21 mientras duren los festejos patrios y en tanto la gente acuda a comprarles, se mantendrán en el punto de vente y esporádicamente en la avenida Independencia y calle Juárez, por lo que hacen el llamado a poyar a los productores locales.