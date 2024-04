Comentario de Gálvez se sacó de contexto, era para Sheinbaum: Aguilar

Chihuahua.- La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, hizo un comentario en el que aseguraba “si a los 60 años, no tienes un patrimonio, entonces !eres muy güey”, que ha generado polémica en medio de la campaña presidencial.

Al respecto, Luis Aguilar, delegado estatal de la campaña de Gálvez, aseguró que el comentario había sido sacado de contexto y fue dirigido solo a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena-PT-PV, y no al pueblo mexicano.

“Lo que se intentó decir fue en el sentido de que a esa edad, si siempre has trabajado, lo más seguro es que ya tengas casa propia. Y también que si no eres organizado, entonces como le vas a dejar la administración del presupuesto nacional a una persona que no sabe cómo manejarlo”, explicó el delegado.

El comentario de Gálvez surgió el jueves en su presentación en el Estado de México como respuesta a uno de los puntos abordados en el debate.