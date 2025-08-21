Clausuran crematorio clandestino de mascotas en Chihuahua

Chihuahua.- Autoridades de Rescate Animal y la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Chihuahua clausuraron un crematorio clandestino de animales, ubicado en la colonia 6 de Julio, al sur de la ciudad, cerca de la Central de Abastos

La intervención se realizó tras denuncias por malos olores y actividades nocturnas.

Tras el operativo se reveló que el establecimiento denominado Maya operaba sin permisos ni licencias.

El sitio, recibió sellos de clausura bajo el folio 24048. Aunque se permitió concluir la cremación de los animales que ya estaban en proceso, se ordenó el retiro del personal.

Se aplicó una multa por falta de protocolos sanitarios y uso de suelo indebido, ya que el giro comercial del área está destinado a la venta de alimentos y productos para mascotas, no a servicios funerarios.

La investigación continúa para determinar responsabilidades administrativas y posibles sanciones penales.