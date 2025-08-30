Citarán escuelas a padres que no hayan vacunado a sus hijos vs el sarampión

Chihuahua.– Padres y madres de familia de los menores que no hayan recibido las vacunas contra el sarampión serán citados para concientizarles sobre la importancia de contar con el biológico, esto con el fin de evitar la exposición de quienes irán a los centros escolares a partir de este lunes 1 de septiembre, fecha en que inicia el ciclo escolar en educación básica.

Lorenzo Parga Amado, subsecretario de Educación Básica, dijo que partir del lunes, en que se reciba a los menores, podrán ir cotejando quiénes cuentan con la vacuna y quiénes no, por lo que la atención estará enfocada en ese sector de la población.

Lorenzo Parga Amado, subsecretario de educación básica / Foto: Cortesía

El funcionario estatal dijo que iniciarán a recabar los datos de los menores a quienes les han aplicado el biológico y aquellos que no. Con esto la Secretaría de Salud estaría acercándose a los padres y madres de familia con el fin de recordarles la corresponsabilidad constitucional de la que son sujetos al ingresar a sus hijos a los planteles escolares.

Parga Amado sostuvo que, a pesar de las pláticas, muchos tutores deciden no vacunar a los menores, por lo que los padres de familia estarán firmando un documento en el que hagan patente su negativa a que les apliquen el biológico a sus respectivos hijos.

También sostuvo que meses atrás se pensó en iniciar con las clases de manera virtual, pero al término de las clases se contaba con el 60 por ciento de los menores vacunados y se espera que en este regreso, la cifra sea mucho mayor.

Esperan el viernes contar con los datos que puedan dar un panorama general de la forma en que recibieron a los menores en las aulas, con lo que estarán haciendo un balance sobre las condiciones de salud de las y los estudiantes.