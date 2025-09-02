Cierran puente Flores Magón por desbordamiento de río

Chihuahua.- Las autoridades estatales informaron el cierre del puente Flores Magón, en Buenaventura, así como de varios tramos que conectan hacia Casas Grandes, luego de que el caudal del río en la zona se desbordara debido a las lluvias recientes.

En un comunicado se exhortó a la población a evitar transitar por el área afectada y optar por rutas alternas mientras continúan las labores de supervisión y seguridad.

Equipos de emergencia y personal de Protección Civil se mantienen en vigilancia para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los habitantes.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de canales oficiales, atender las recomendaciones y extremar precauciones.