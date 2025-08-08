Chihuahua.– La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que a partir del jueves 8 de agosto quedará fuera de servicio, hasta nuevo aviso, el módulo de credencialización ubicado en el lado sur de la estación Catedral, debido a trabajos de mantenimiento en la red.

Para continuar con sus trámites, se invita a las y los usuarios a acudir al módulo del lado norte de la misma estación, donde el servicio se mantendrá con normalidad.

Bowí agradece la comprensión de la ciudadanía y reafirma su compromiso de ofrecer un servicio accesible y eficiente.